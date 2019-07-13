شكرا لقرائتكم خبر عن الخنيسي مهاجم تونس: مستعدون لمواجهة السنغال والأكثر تركيزًا سيحقق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طه ياسين الخنيسي مهاجم المنتخب التونسي، اليوم السبت، إن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام نظيره السنغالي غدا الأحد على ملعب استاد الدفاع الجوي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر.

وأضاف الخنيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة، أن المنتخب الأكثر تركيزا في لقاء الغد هو من سيفوز بالمباراة وبطاقة التأهل للنهائي، وهو ما يتمناه لمنتخب بلاده.

وتابع الخنيسي أن المباراتين السابقتين أمام مدغشقر وغانا كانتا في غاية الصعوبة، «لكن اللاعبين سيسعون للعب بنفس الروح للفوز على السنغال غدا».

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تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب التونسي إلى الدور قبل النهائي بالبطولة الأفريقية منذ نسخة عام 2004 التي توج بلقبها على أرضه.

وكان المنتخب التونسي قد قدم بداية متواضعة في مشواره في البطولة الحالية حيث تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام أنجولا «1-1»، ومالي «1-1»، وموريتانيا سلبيًا، ليصعد إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وفي دور الستة عشر، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل مع غانا «1-1»، قبل أن يحسم المنتخب التونسي تأهله لدور الثمانية عبر ضربات الجزاء الترجيحية «5-4».

وفي دور الثمانية، واصل المنتخب التونسي تحسين أداءه ووحسم تأهله إلى المربع الذهبي بالفوز على مدغشقر «3-0».

وفي دور الثمانية، واصل المنتخب التونسي تحسين أداءه ووحسم تأهله إلى المربع الذهبي بالفوز على مدغشقر 3 / صفر.