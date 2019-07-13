شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: منتخب السنغال مرشح للقب القاري لكن هدفنا الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شدد آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، على صعوبة مباراة الفريق المقررة أمام نظيره السنغالي غدًا الأحد على ملعب استاد الدفاع الجوي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر، مؤكدا أن المنتخب السنغالي فريق قوي ويعد مرشحا للقب.

وقال جيريس، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة، إنه سيسعى بكل الطرق للفوز بالمباراة، وسيسعى للاستفادة من درايته الكبيرة بالمنتخب السنغالي وقدرات لاعبيه.

وأوضح أنه يعلم الكثير عن لاعبي السنغال بحكم أنه درب منتخبهم من قبل، لكنه أضاف أنه لا يعتمد بشكل كلي على ذلك «لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم».

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وأضاف جيريس أنه لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية ،وما يشغله هو لقاء الغد أمام السنغال والفوز فيه للتأهل لنهائي البطولة في طريق حسم اللقب القاري.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب التونسي إلى الدور قبل النهائي بالبطولة الأفريقية منذ نسخة عام 2004 التي توج بلقبها على أرضه.

وكان المنتخب التونسي قد قدم بداية متواضعة في مشواره في البطولة الحالية حيث تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام أنجولا «1-1»، ومالي «1-1»، وموريتانيا سلبيًا، ليصعد إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وفي دور الستة عشر، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل مع غانا «1-1»، قبل أن يحسم المنتخب التونسي تأهله لدور الثمانية عبر ضربات الجزاء الترجيحية «5-4».

وفي دور الثمانية، واصل المنتخب التونسي تحسين أداءه ووحسم تأهله إلى المربع الذهبي بالفوز على مدغشقر «3-0».