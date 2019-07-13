روما يزاحم تشيلسي وبايرن ميونخ على صفقة من البوندسليجا

يستهدف روما الإيطالي التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في الدوري الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن رغبة روما في التعاقد مع ليون بايلي، جناح باير ليفركوزن الألماني.

ويرغب نادي العاصمة الإيطالية في مزاحمة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني على ضم اللاعب الدولي الجامايكي، البالغ من العمر 21 عامًا.

ويأتي هذا الاهتمام من روما بضم نجم ليفركوزن، لرغبته في تعويض رحيل الإيطالي ستيفان الشعراوي صوب شنغهاي جرينلاند شينهوا الصيني هذا الصيف.

ويخطط روما لإدخال مهاجمه التشيكي باتريك شيك ضمن الصفقة، إلى جانب دفعه 15 مليون يورو، لإقناع ليفركوزن بالتخلي عن بايلي.