جماهير يوفنتوس توجه طلبا خاصا لرونالدو

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى صفوف الفريق، اليوم السبت، للمشاركة في التدريبات تحضيرًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن جماهير يوفنتوس، كانت في استقبال رونالدو، خارج مقر عيادة النادي، ورحبت به كثيرا.

وقالت: "الجماهير هتفت لرونالدو: أحضر لنا دوري الأبطال".

ونجح كريستيانو في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول مع يوفنتوس، بعدما سجل 21 هدفًا، بجانب الفوز بلقب كأس السوبر المحلي، إلا أنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

يذكر أن كريستيانو انتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو، من أجل خوض تحدٍ جديد، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة السيدة العجوز، وهو ما سيبحث عنه مرة أخرى في الموسم المقبل.