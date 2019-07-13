كوفي كودجا يعلن إسلامه بمصر

أعلن الحكم الدولي البنيني السابق، كوفي كودجا، إسلامه على هامش تواجده في مصر تزامنا مع كأس أمم أفريقيا 2019.
وقام الحكم السابق، بتغيير اسمه من كوفي كودجا، إلى محمد كوفي، حيث أعلن أنه فضل اسم محمد نسبة للرسول.
ولفت إلى أنه فضل إعلان إسلامه من مصر بلد الأزهر الشريف.
جدير بالذكر أن الحكم البنيني السابق، رافق منتخب بلاده، والذي ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 8 على يد السنغال.
وكان كودجا أحد أفضل حكام أفريقيا وشارك في العديد من البطولات الكبرى خلال مسيرته.
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