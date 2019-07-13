شكرا لقرائتكم الأهلى يُناقش الاستغناء عن 3 لاعبين لإنبي لضم أسامة جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال أسامة جلال مدفع إنبي العائد من فترة إعارة ناجحة فى مصر المقاصة، على رأس المطلوبين فى الأهلى لتدعيم دفاع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

وعلم الخليج 365 تفاصيل المفاوضات بين الجانبيين فى الوقت الراهن، حيث طلب إنبي الحصول على خدمات الثنائي إسلام محارب وهشام محمد بشكل نهائي، مع استعارة واحد من الثنائي أحمد حمدي وباسم علي لمدة موسم بخلاف الحصول على مقابل مادي.

ويدخل الأهلى فى مفاوضات جادة لضم أكثر من مدافع منهم محمود متولى مدافع الإسماعيلى وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ثنائي بيراميدز، إلا أن الإدارة الحمراء تحركت بشكل رسمى لضم أسامة جلال، والذى يعد واحداً من أفضل المدافعين فى مسابقة الدورى وقدم أداء جيدا مع الفريق الفيومى هذا الموسم، كما يملك المدافع الشاب قائد فريق الشباب إمكانيات فنية وبدنية كبيرة.