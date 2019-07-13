شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت صفحة الزمالك عبر "تويتر" عن تجديد عقد نجم فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء، أحمد الأحمر لمدة موسمين قادمين، عقب جلسة عقدها مع رئيس النادي مرتضى منصور. وقدم أحمد الأحمر موسما جيداً مع الزمالك الموسم المنقضى، محققا بطولة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. Advertisements ويعتبر أحمد الأحمر أحد أساطير كرة اليد فى الزمالك، خاصة أنه حقق العديد من النجاحات مع مسيرته فى قلعة ميت عقبة .

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