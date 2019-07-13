مصرى جديد ينتقل للدوري السعودي...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي التقدم السعودي برئاسه سليمان العبودي - أحد انديه دوري الدرجه الأولي السعودي - تعاقده مع جابر سالم الشهير بـ"جيبور"، هداف دوري القسم الثاني لمجموعه القاهرة الموسم الماضي برصيد 14 هدفا. Advertisements وحصل جابر سالم علي لقب أفضل لاعب بدوري القسم الثاني الموسم قبل الماضي مما جعله محط أنظار العديد من أنديه الدوري الممتاز خلال الموسمين الماضيين لكن مغالاه ناديه الماديه أجلت فرصه انضمامه لأحد الأنديه بالدوري الممتاز.





من جانبه أبدي جييور، سعادته بعد الإنضمام للدورى السعودى من بوابة نادي التقدم، متمنيآ التوفيق خلال الفترة المقبلة وتقديم موسم جيد مع ناديه.

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