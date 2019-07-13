شكرا لقرائتكم اضحك الصورة تطلع حلوة.. سيلفي جديد لـ صالح جمعة وأزارو وصبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، صورة سيلفى من معسكر أسبانيا تجمعه بزميليه وليد أزارو و رمضان صبحى فى أجواء من المرح.
صالح جمعة
وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي التدريب على فترتين اليوم السبت ضمن معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في مدينة أليكانتي الإسبانية ، وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى.
يذكر أن الأهلي خاض مبارتين وديتين أمام سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي ، خلال المعسكر الذي انطلق يوم السبت الماضي.
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