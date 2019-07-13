شكرا لقرائتكم المقاصة يفاوض مدافع جزائري لتدعيم صفوفه في الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو المقاصة خط مفاوضات مع لاعب جزائري لتدعيم دفاعات الفريق الفيومي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كان اتحاد الكرة أعلن منذ أيام أنه سوف يسمح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب عربى واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020، بعدما شهد الموسم الجارى للدورى المصرى السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.

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وينتظر المقاصة صدور قرر رسمى من الجبلاية بضم لاعب من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد من أجل التعاقد مع مدافع جزائري.

يذكر أن المقاصة يضم في صفوفه 5 لاعبين أجانب وهم: أودو موسيس، باولون فوافي، شيميلس بيكلي، جون أنطوى والأوغندى خالد أتشو، ومن المقرر أن يستغنى الفريق الفيومى عن خدمات أحد اللاعبين الخمسة بسبب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تقضى بعدم ضم أكثر من أربعة أجانب لأى فريق.