شكرا لقرائتكم سعود منيع يفوز بذهبية الجودو في كأس آسيا للناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق السعودي سعود منيع الميدالية الذهبية للجودو في كأس آسيا للناشئين، التي أقيمت في هونغ كونغ يوم السبت. وتعتبر ميدالية منيع الأولى التي يحققها لاعب سعودي في تاريخ كأس آسيا للناشئين. كما حقق يزيد العنزي الميدالية الذهبية لوزن تحت 60 كلغ، بينما كسب سبتي الرويلي برونزية تحت 66 كلغ في البطولة ذاتها.

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