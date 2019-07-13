ارتباطات مع نايكي تحول دون تخلي جيمس عن الرقم 23 لديفيس

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أشارت تقارير صحافية أميركية الى أنه لن يكون بامكان نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس التخلي عن الرقم 23 لصالح زميله الجديد أنطوني ديفيس بسبب ممانعة شركة "نايكي" الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية.

وذكرت شبكة "اي اس بي ان" وموقع "ياهو سبورتس" الجمعة ان عملية التبادل ستتأخر بسبب مشاكل في الانتاج وقضايا مالية لشركة "نايكي"، المرتبطة بعشرات الملايين من الدولارات من بيع قميص ليبرون الرقم 23، وهو من الأشهر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان "الملك" جيمس قد أعرب عن رغبته بالتخلي عن الرقم 23 للوافد الجديد ديفيس (26 عاما) الذي اعتاد على حمل هذا الرقم طوال مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين مع فريقه السابق نيو أورليانز بيليكانز، على أن يعود الى الرقم 6 الذي حمله عندما حصد لقبه الاول في الدوري مع ميامي هيت.

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وعلى الرغم من اقفال باب تسجيل ارقام اللاعبين في 15 آذار/مارس الماضي، إلا ان المسؤولين عن الدوري اكدوا لفريق ليكرز موافقتهم على حصول التبادل في حال لم تعارض الشركة الصانعة للعملية.

وقرر جيمس تأجيل هذه الخطوة بعد هذا التعارض تجنبا لاي ازعاج واحتراما للمشجعين الذين اشتروا بالفعل قميصه الرقم 23 مع ليكرز.

وسيكون ـمام جيمس حتى 15 آذار/مارس 2020 لتقديم طلب تبديل رقم قميصه لموسم 2020- 2021.