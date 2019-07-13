شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تستعد للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منطقة أجروسي الجبلية بقبرص، في طريقها إلى مطار بافوس استعدادًا للعودة للقاهرة.

وكان الفريق خاض معسكره بقبرص، وأدى خلاله 4 مباريات ودية، وأشاد الجهاز الفني بالاستفادة الفنية التي حققها خلالها.

وواجه الزمالك فريق إيل ليماسوس، وانتهت المباراة بالخسارة 4 – 3، وكانت المباراة الثانية أمام أنورثوسيس فاماجوستا، وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة أمام دوكسا، وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر، والرابعة أمام أمونيا وانتهت بالفوز بهدف أيمن حفني.