شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تدشين مبادرة «خليك رياضي» لممارسة الرياضة في الميادين والحدائق العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدشن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في التاسعة مساء اليوم السبت، بمركز شباب الجزيرة، مبادرة «خليك رياضي- Be Fit»، والتي ينظمها الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت– رياضة الشارع»، برئاسة إسلام قرطام.

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وتهدف المبادرة التي تقام فعاليتها برعاية وزير الرياضة، إلى مساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، من خلال عمل «جيم مفتوح» في كافة الحدائق والميادين العامة بمصر، وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية في الشارع، للتشجيع على ممارسة الرياضة، دون تحمل أعباء مالية، خاصة في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية.

ويُكرم وزير الرياضة وإسلام قرطام عدد من الشخصيات الرياضية تقديرًا لتاريخهم وعطائهم للرياضة المصرية، ومن بينهم الكباتن حسن شحاتة، وطاهر أبوزيد، وأيمن يونس، وشوقي غريب، وحسني عبدربه، وعبدالحليم على، وكرم جابر، وأحمد الأحمر، فضلاً عن تكريم الفنان حكيم، لمشاركته في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا بأغنية «متجمعين».

ويُقام على هامش المبادرة في الساعة السادسة مساءً، بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت– رياضة الشارع»، والمؤهلة لبطولة العالم، وهي عبارة عن رياضة تتخطى الغرف والقاعات المغلقة لتمارس في الهواء الطلق في الأماكن العامة «الحدائق.. الميادين.. الكورنيش»، خاصة أن أدواتها بسيطة ونالت إعجابًا وإقبالًا كبيرين من الشباب، وهى عبارة عن رياضة بدنية ونشاط حركي، بتمارين تساعد على تطوير اللياقة البدنية، والبناء العضلي والصحة بشكل عام، بحيث يستغل وزن جسم المتدرب في تقوية عضلاته ولياقته البدنية.