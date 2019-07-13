الخنيسي: سنتسلح بروح لقاء غانا أمام السنغال

وعد طه ياسين الخنيسي، مهاجم منتخب تونس، بتقديم مباراة قوية أمام السنغال، غداً الأحد في دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

وقال الخنيسي في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء، إن المباراة ستكون صعبة للغاية أمام منافس قوي يضم العديد من النجوم المميزين الذين يلعبون في أندية عالمية.

وأوضح أن فريقه سيتسلح بروح عبور عقبة غانا، في دور الستة عشر، مؤكداً أن منتخب تونس في ذلك اللقاء كان خارج الترشيحات، ولكنه نجح بالروح القتالية في التأهل لدور الثمانية.

وأشار إلى أن المنتخب الذي سيحتفظ بهدوء أعصابه وتركيزه في مباراة الغد سيكون الفائز باللقاء، موضحاً أن نسور قرطاج جاهزون وفي حالة معنوية مرتفعة خاصة بعد الفوز المهم والعريض على مدغشقر بثلاثية دون رد في دور الثمانية بالبطولة.