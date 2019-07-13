الصحف الإسبانية تبرز رسالة جريزمان وغضب أتلتيكو مدريد

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على نهاية مسلسل صفقة النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، حيث دفع النادي الكتالوني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، وأعلن التعاقد معه بشكل رسمي لمدة 5 مواسم.

وفي سياق آخر، تصدرت تصريحات لوكا زيدان، حارس مرمى ريال مدريد المعار مؤخرًا إلى راسينج سانتاندير، صحيفة "ماركا"، حيث قال: "كان يجب أن أرحل وأظهر قيمتي".

وأضاف: "اعتدت على الحديث عني بشكل سيئ، أريد أن أصل لأعلى مستوى ممكن، وأن أكون حارس مرمى عظيم، وفخور بكوني نجل زيدان".

وتابعت الصحيفة: "زيدان يغادر معسكر ريال مدريد لأسباب عائلية".

وفي كتالونيا، خرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "تم التوقيع".

وأضافت: "بعد دفع 120 مليون يورو، أخيرًا وقع جريزمان لخمسة مواسم، مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو، وسيتم تقديمه غدًا الأحد".

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وتابعت: "رسالة جريزمان للجماهير كانت: سأدافع عن القميص بكل التزام وإصرار".

واستكملت الصحيفة: "أتلتيكو مدريد غاضب، ويطالب بـ200 مليون يورو".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت"، جاء العنوان: "وقع هذه المرة، نعم".

وأضافت: "دفع برشلونة الشرط الجزائي في عقد جريزمان، الذي سيصل اليوم، وسيتم تقديمه غدًا، ويبدأ التدريبات يوم الاثنين".

وتابعت: "جريزمان وعد بالالتزام، وصرح: علمني والدي أن القطار لا يمر مرة واحدة فقط، وحان الوقت لقبول التحدي".

وأردفت: "أتلتيكو مدريد يُطالب الآن بـ80 مليون يورو إضافية".