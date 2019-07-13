إنتر ميلان يضع إيكاردي في سجن العزلة

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن نادي إنتر ميلان بدأ اتخاذ إجراءات صارمة ضد مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر عين مدربًا شخصيًا لإيكاردي، حيث إن الأخير تم استبعاده حاليًا من التدريب مع باقي اللاعبين، استعدادًا للموسم الجديد.

وسيستمر إيكاردي في خوض المران منفردًا مع مدربه الشخصي، حتى ينجح في إيجاد نادٍ جديد ينتقل له في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه حتى الآن لم يتلق اللاعب اهتمامًا رسميًا من أي نادٍ، للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وأعلن إنتر ميلان بشكل رسمي أن إيكاردي خارج حسابات النادي في الموسم المقبل، بينما يعد يوفنتوس هو أكثر المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، ولكن دون تقديم أي عرض حتى الآن.