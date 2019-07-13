مدرب السنغال: كلوب ليس السبب الوحيد لتألق ماني

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، اليوم السبت، على صعوبة مواجهة تونس، غدًا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال سيسيه، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "واجهنا فرقا تلعب بأساليب تكتيكية مختلفة وتعاملنا معها.. منتخب تونس يعتمد على الاستحواذ والسيطرة، والاختراق من عمق الملعب، وننتظر مواجهة قوية غدا".

وأكد جاهزية الثنائي الهجومي، مباي نيانج ومباي دياني، لخوض اللقاء، مشيرا إلى اكتمال صفوف أسود التيرانجا، باستثناء الحارس إدواردو ميندي المصاب.

وعن ملاقاة آلان جيريس، مدرب نسور قرطاج حاليًا والسنغال سابقًا، قال: "المواجهة ليست بين سيسيه وجيريس، بل بين تونس والسنغال".

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وتابع: "نعرف بعضنا البعض، والفريقان تقابلا منذ عامين، لكن أمورا عديدة تغيرت.. وإذا كان جيريس يعرف السنغال، فنحن أيضا نعلم قدرات تونس جيدا".

وواصل سيسيه: "اللاعبون لديهم القدرة على الإبداع في خط الوسط تحديدا، وسيصنعون الفارق أمام تونس".

وحول أداء ساديو ماني، مهاجم ليفربول، أجاب: "ماني يتطور من مباراة لأخرى، الأمر ليس مفاجأة بالنسبة لي، فهو لاعب كبير والجيل الحالي يساعده بشكل رائع.. لم يستفد فقط من بصمات مدربه يورجن كلوب، ولكن أيضا من تعاون زملائه، والروح الجماعية لمنتخب السنغال".

وكانت تونس قد تأهلت إلى نصف النهائي، بعد الفوز على مدغشقر (3-0)، بينما صعدت السنغال لنفس الدور، عقب التفوق على بنين (1-0).