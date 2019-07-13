شكرا لقرائتكم موسى دياورا ووهاب أنان يتخلفان عن بداية فترة إعداد الانتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى و الإدارى لفريق الإنتاج الحربى على مد فترة الراحة للغينى موسى ديوارا و الغانى وهاب أنان لاعبا الفريق لمدة يومان، و ينتظمان بداية من التدريبات الجماعية الإثنين المقبل .

و بذلك يتخلف الثنائى عن بداية فترة الإعداد، بينما يتواجد النيجيرى جيمس تيدى بصورة طبيعة فى مران الإنتاج اليوم .

Advertisements

وتنطلق اليوم السبت، فترة إعداد الإنتاج الحربى للموسم الجديد بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار ، وحدد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى 20 يوليو الجارى موعداً للسفر لشرم الشيخ للدخول فى معسكر إعداد للموسم الجديد يستمر لمدة أسبوعين.

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.