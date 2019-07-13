شكرا لقرائتكم مدافع الإسماعيلى : نستعد للزمالك بكل قوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد عمار مدافع الإسماعيلى الشاب، أنه يتمنى الحصول على فرصة المشاركة، ضمن صفوف الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد ، وشارك عمار بصفة أساسية فى ودية أمس أمام فريق مصر والتى انتهت بالتعادل السلبى ، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة الدورى المحلى.
وأضاف فى تصريحات صحفية:”سعيد للغاية بثقة الجهاز الفنى وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لتقديم أفضل ما لدى مع الفريق”، واستكمل المدافع الشاب حديثه :” أشكر أشرف خضر الذى منحنى خبرات كبيرة بعد خوض تجربة الاعارة ضمن صفوف نادى المريخ البورسعيدى”.وهي التجربة التى إستفاد منها اللاعب الصاعد كثيراً حسب تأكيداته.
وأختتم تصريحاته قائلا :”نستعد للزمالك بكل قوة ونتمنى أن نقدم موسم جديد مميز ينال طموح مجلس الإدارة والجماهير”.
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