شكرا لقرائتكم مدافع الإسماعيلى : نستعد للزمالك بكل قوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عمار مدافع الإسماعيلى الشاب، أنه يتمنى الحصول على فرصة المشاركة، ضمن صفوف الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد ، وشارك عمار بصفة أساسية فى ودية أمس أمام فريق مصر والتى انتهت بالتعادل السلبى ، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة الدورى المحلى.

Advertisements

وأضاف فى تصريحات صحفية:”سعيد للغاية بثقة الجهاز الفنى وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لتقديم أفضل ما لدى مع الفريق”، واستكمل المدافع الشاب حديثه :” أشكر أشرف خضر الذى منحنى خبرات كبيرة بعد خوض تجربة الاعارة ضمن صفوف نادى المريخ البورسعيدى”.وهي التجربة التى إستفاد منها اللاعب الصاعد كثيراً حسب تأكيداته.

وأختتم تصريحاته قائلا :”نستعد للزمالك بكل قوة ونتمنى أن نقدم موسم جديد مميز ينال طموح مجلس الإدارة والجماهير”.