إيهاب جلال يرفض إقامة معسكر للمصري في برشلونة...

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال، إقامة معسكر خارجى للفريق وتحديدا فى مدينة برشلونة الإسبانية استعدادا للدورى الجديد والكونفدرالية.

يأتي رفض المدير الفنى بعدما تأكد عدم قدرة 4 لاعبين من التشكيل الأساسى على السفر إلى إسبانيا، بسبب موقفهم من التجنيد، لذا فضل إيهاب جلال الإكتفاء بمعسكر داخلى جديد عقب إنتهاء المعسكر الحالى فى الإسكندرية.

كان إيهاب جلال أعرب عن رضاه التام عن معسكر الفريق المغلق فى فندق بمنطقة برج العرب ، مضيفا أنه اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية سواء بصالة الجيمانزيوم أو بالملعب سعياً للوصول باللياقة البدنية للاعبين لمستوياتها المثلى ، مؤكداً أيضاً أن الوحدات التدريبية الفنية أظهرت استيعاب اللاعبين لعدد من طرق اللعب التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها على مدار الموسم.

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كما أشاد مدرب المصري بالتجانس التام بين لاعبي الفريق والتناغم التام بين اللاعبين القدامى وزملائهم من الناشئين المتواجدين بالمعسكر الذي سيضفي بمرور الوقت المزيد والمزيد من الانسجام بين اللاعبين خاصةً مع أداء الفريق لعدد من المباريات الودية والتي يستهلها الفريق بمباراته عصر اليوم أمام فريق الرجاء المطروحي.