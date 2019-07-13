شكرا لقرائتكم شاهد حسين الشحات فى سن الشيخوخة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، بالتفاعل على تطبيق الشيخوخة ، والخاص بعرض الصور للافراد فى المستقبل ، وأعاد الشحات نشر صورته فى التطبيق، و التى يظهر فيها باللحية والشعر الأبيض، وكتب عليها عبر صفحته بموقع تويتر "يا خبر أبيض "

وكان لاعب الاهلي قد نفى ما تردد في وقت سابق عن احتمال رحيله عن الفريق والعودة الى الدوري الإماراتي من جديد، مؤكدا انه لا يهتم بالرد على هذه الشائعات؛ لأن كل تركيزه منصب على بذل أقصى ما لديه من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني، والمساعدة في تحقيق الانتصارات ، خاصة أنه موجود في نادي القرن ، الذي قاتل من أجل اللعب في صفوفه ولا يتخيل الرحيل عنه لأي سبب من الأسباب، موجها رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي دعمته وساندته خلال الفترة الماضية مؤكدا انه مازال لديه الكثير ليقدمه للفريق ، ويقاتل من أجل الظهور بأفضل مستوي خاصة أنه يضع نصب عينه دائما السعي لإسعاد الجماهير وتلبية طموحاتها في تحقيق البطولات مع الفريق.