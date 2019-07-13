شكرا لقرائتكم هنا الأهلى .. أشغال شاقة للاعبين فى المعسكر الإسباني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على إجراء تقسيمة قوية بالكرة للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب لافينكا بمعسكر إسبانيا.

وركز المدير الفني للأهلى خلال التقسيمة على سرعة نقل الكرة وإنهاء الهجمة بشكل سليم لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف المباريات المتبقية فى مسابقة الدوري.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق اوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل قبل ختام المعسكر الخارجي.

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كما حرص الجهاز الفني للأهلى على تخصيص فقرات بدنية مكثفة للاعبين خلال المران الصباحي الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي للفريق من أجل رفع الحمل البدني للاعبين.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة بعد العودة لاستئناف التدريبات وعقب الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني أمس والقيام بجولة حرة.