شكرا لقرائتكم ماذا قال أجيرى عن سر تراجع مستوى محمد صلاح ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، عن اللغز الخاص بإبتعاد محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى عن مستواه المعروف خلال بطولة أمم افريقيا 2019.

وأكد أجيرى خلال حديثه مع مرافقيه قبل السفر إلى إسبانيا صباح اليوم أن محمد صلاح وصل معسكر المنتخب وهو منهك للغاية بسبب الموسم الشاق له مع ليفربول الإنجليزى حيث خسر الدورى فى أخر مباراة ، كما فاز ببطولة دورى أبطال أوروبا.

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وأضاف أجيرى:" محمد صلاح لعب 65 مباراة هذا الموسم مع فريقه وكلها كانت مستوى أول، ووصل معسكر المنتخب خلصان ومش قادر، وحاولنا إراحته قدر المستطاع لكن لم نستطع فى ظل الضغوط الواقعة علينا لتحقيق اللقب".

وودع منتخب مصر بطولة أمم افريقيا من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.