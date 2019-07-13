شكرا لقرائتكم مصير لاسارتي يُثير الخلاف فى لجنة التخطيط بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الجدل تسيطر على لجنة التخطيط بالأهلى، قبل اتخاذ القرار النهائى بخصوص الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والذي سيكون بعد انتهاء مباريات بطولة الدوري العام وبالتحديد بعد مباراة القمة المقرر اقامتها يوم 28 يوليو.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة الأهلى فإن هناك تيار داخل لجنة التخطيط يُطالب بإقالة لاسارتي حتى فى حالة نجاحه فى الفوز ببطولة الدوري العام، بعد أن أثبتت التجربة ضعف قدرات المدرب الأورجوياني، وهو ما ظهر فى توديع الفريق لبطولة دورى أبطال افريقيا بشكل مهين بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب افريقي بخماسية.

وعلى الجانب الأخر يوجد تيار يؤيد بقاء المدرب الأورجوياني خاصة بعد أن اجبرت الظروف أن يقود هو المعسكر الأعدادي للموسم الجديد، بعد تأجيل مبارتي المقاولون والزمالك لبعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الافريقية، وما يدعم هذا الفكر هو الفشل فى الإتفاق مع مدربين كبار خاصة بعد تعاقد الفرنسي ديسابر مع بيراميدز، وعدم الوصول لإتفاق مادي مع مواطنه رينارد الذي أقترب بشدة من تدريب المنتخب السعودي.