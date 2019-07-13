شكرا لقرائتكم منتخب السلة للناشئين يواجه غينيا فى نصف نهائى البطولة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة، اليوم ،السبت، مع نظيره غينيا فى نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تقام بالرأس الأخضر .

وتقام المباراة فى العاشرة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة حيث تأهل المنتخب لنصف نهائى البطولة بعد التغلب على نظيره رواندا بنتيجة 51/78، فى ربع نهائى البطولة الإفريقية.

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وكان المنتخب المصرى حصل على راحة يومين متتاليين من المنافسات، بعد أن تغلب على منافسيه فى المباريات الأربعة الأولى أمام كل من أنجولا ونيجيريا والرأس الأخضر والجزائر .

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من: محمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على.

ويترأس البعثة خالد القوصى، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، إلا أنه لم يعد مع البعثة، حيث طار إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين.