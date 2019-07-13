شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تتوجه لمطار قبرص للعودة إلى القاهرة استعدادا لمباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة الزمالك منطقة أجروسي الجبلية بقبرص في طريقها إلى مطار بافوس استعدادا للعودة للقاهرة، بعد انتهاء معسكر الإعداد المغلق الذى اقامه الفريق الأبيض في اطار الاستعداد لاستئناف الدورى.

كان الزمالك قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات اختتمت أمس بلقاء امونيا القبرصي الذي انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه أيمن حفني.

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وحرص خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأبيض، على علاج كافة الأخطاء على مستوى الدفاع والهجوم خلال ذلك المعسكر والعمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين من خلال مشاركاتهم فى الوديات، وذلك بعدما خاض الفريق 4 مباريات ودية فى المعسكر، وذلك استعدادا لخوض مبارياته فى الدورى الممتاز>

ويتبقي للزمالك 3 مباريات بالدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.