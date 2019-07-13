شكرا لقرائتكم غزل المحلة يضم لاعب بتروجت 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة نادى غزل المحلة، مع مصطفى شفيق لاعب بتروجت فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة سنوات. Advertisements ووقع اللاعب على العقد فى حضور المهندس حسام عزو المشرف على الفريق وطه السيد المدير الرياضى للنادى وعلى جلال وكيل اللاعبين . وتوج مصطفى شفيق بلقب هداف بطولة كأس مصر 97 برصيد 6 أهداف وثانى هداف بطولة الجمهورية 97 برصيد 14 هدفاً .

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