شكرا لقرائتكم معسكر الأهلى .. جلسات استشفاء للاعبين والتدريب على فترتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قرارا بتدريب الفريق على فترتين اليوم السبت ضمن معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية، وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري.

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يذكر أن الأهلي خاض مبارتين وديتين أمام سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي ، خلال المعسكر الذي انطلق يوم السبت الماضي.

وقرر الجهاز الفني خضوع اللاعبين لجلسات استشفاء مكثفة اليوم، ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام في إسبانيا ، ومن المنتظر أداء اللاعبين لجلسات الاستشفاء المتنوعة بالثلج و«الساونا» مع التدليك والعلاج الطبيعي على فترتين؛ الأولى عقب المران الصباحي والثانية عقب المران المسائي للتخلص من آثار الإجهاد البدني نتيجة التدريبات المكثفة بالمعسكر.