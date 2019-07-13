شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه أوكام الإسباني وديًا الاثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فريق "أوكام الإسباني" وديًا بعد غدٍ الاثنين في ثالث اللقاءات التي يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجي في مدينة اليكانتي الإسبانية.
وتقام المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت إسبانيا على ملعب بيناتار الذي يبعد مسافة نصف ساعة من مقر إقامة الفريق.
وكان الأهلي قد تغلب في مباراته الودية الأولي على سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف دون مقابل، ثم تعادل في الودية الثانية مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق.
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