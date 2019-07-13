شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحسم ضم دونجا عقب مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلي، أن ادارة ناديه سوف تحسم موقف محمود عبد العاطي دونجا لاعب الزمالك المعار للإسماعيلي عقب مباراة الناديين

ومن المقرر ان يواجه الزمالك نظيره الاسماعيلي في الرابع والعشرين من يوليو الجاري ضمن المباريات المؤجلة من مسابقة الدوري

وقال نفس المصدر إن دونجا لن يشارك في مباراة الزمالك طبقا للعقد المبرم بين ادارة الناديين ولكن سوف يتم حسم مسألة شراؤه من القلعة البيضاء بشكل نهائي عقب مباراة الناديين.

ويرغب الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة محمود جابر في استمرار دونجا مع الاسماعيلي بعد تألقه الموسم الماضي.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.