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دوليو الأهلي ينضمون لمعسكر إسبانيا اليوم

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قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الرباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، سينضمون اليوم السبت لمعسكر الفريق المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وأوضح أن اللاعبين سيغادرون القاهرة ظهر اليوم في رحلة طيران متجهة الى

مدينة ، ثم يستقلون طائرة ثانية إلى مطار اليكانتي ومن المقرر وصولهم  لمقر إقامة الفريق في السابعة مساءً.

وطلب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من اليخاندرو مخطط

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الأحمال وضع برنامج بدني خاص للرباعي، من أجل الوصول باللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية المناسبة لتتماشى مع مستوى بقية الفريق الذي بدأ معسكر الإعداد يوم السبت الماضي.

وكان الجهاز الفني قد منح الرباعي الدولي راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليًّا.

 

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