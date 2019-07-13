بعثة الزمالك تبدأ رحلة العودة للقاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، منطقة أجروسي الجبلية بقبرص فيطريقها إلى مطار بافوس استعدادا للعودة
للقاهرة.
وكان الفريق قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات ودية أشاد الجهاز الفني بالاستفادة الفنية منهم.
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