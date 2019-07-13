بعثة الزمالك تبدأ رحلة العودة للقاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، منطقة أجروسي الجبلية بقبرص في طريقها إلى مطار بافوس استعدادا للعودة طريقها إلى مطار بافوس استعدادا للعودةللقاهرة. وكان الفريق قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات ودية أشاد الجهاز الفني بالاستفادة الفنية منهم.

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