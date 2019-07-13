أرسنال يدخل في سباق التعاقد مع مدافع بنفيكا

دخل نادي أرسنال الإنجليزي سباق التعاقد مع روبين دياز مدافع فريق بنفيكا البرتغالي، من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أوناي إيمري المدير الفني للجانرز، يرغب في تدعيمخط دفاعه الموسم المقبل بالتعاقد مع دياز صاحب الـ22 عامًا، نظرًا لإمكانياته الكبيرة، ومستواه الرائع الذي ظهر به الفترة الأخيرة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد
ولعب دياز مع بنفيكا هذا الموسم في الدوري البرتغالي 32 مباراة، استطاع أن يسجل 3 أهداف، وقام بصناعة هدف واحد .
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