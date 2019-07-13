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الأهلي يواجه أوكام الإسباني وديًا

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية بعد غدٍ الاثنين أمام فريق «أوكام الإسباني» في ثالث اللقاءات التي يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجي في مدينة اليكانتي

الإسبانية.

وتقام المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وهو نفس توقيت إسبانيا، على ملعب بيناتار الذي يبعد مسافة نصف

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ساعة من مقر إقامة الفريق.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراته الودية الأولي على سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف دون مقابل، ثم تعادل في الودية الثانية مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق.

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