روما يرغب في ضم موهبة بايرن ليفركوزن

وضع نادي روما الإيطالي الموهبة الجامايكية الشابة ليون بايلي لاعب فريق بايرن ليفركوزن الألماني هدفًا أساسيًا له، من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقارير إيطالية ذكرت أن فريق العاصمة الإيطالية يرغب في

خطف الموهبة الشابة، خاصةً أن مونتشي المدير الرياضي السابق كان يرغب في التعاقد معه الموسم المقبل وكان ضمن أهدافه قبل أن يرحل عن النادي إلى إشبيلية،ولم تكتمل المفاوضات.

ولم تيأس إدارة "الجيلاروسي"، ودخلت هذا الموسم أيضًا في مفاوضات مع النادي الألماني أملًا في إعطاء اللاعب الضوء الأخضر للانتقال إلى روما.

ولعب صاحب الـ 21 عامًا مع ليفركوزن الموسم الماضي في الدوري الألماني 29 مباراة، استطاع أن يسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.