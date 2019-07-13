الارشيف / اخبار الرياضه

روما يرغب في ضم موهبة بايرن ليفركوزن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وضع نادي روما الإيطالي الموهبة الجامايكية الشابة ليون بايلي لاعب فريق بايرن ليفركوزن الألماني هدفًا أساسيًا له، من أجل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقارير إيطالية ذكرت أن فريق العاصمة الإيطالية يرغب في

خطف الموهبة الشابة، خاصةً أن مونتشي المدير الرياضي السابق كان يرغب في التعاقد معه الموسم المقبل وكان ضمن أهدافه قبل أن يرحل عن النادي إلى إشبيلية،
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ولم تكتمل المفاوضات.

ولم تيأس إدارة "الجيلاروسي"، ودخلت هذا الموسم أيضًا في مفاوضات مع النادي الألماني أملًا في إعطاء اللاعب الضوء الأخضر للانتقال إلى روما.

ولعب صاحب الـ 21 عامًا مع ليفركوزن الموسم الماضي في الدوري الألماني 29 مباراة، استطاع أن يسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روما يرغب في ضم موهبة بايرن ليفركوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا