شاهد.. لحظات لا تُنسى في مشوار عبدالله السعيد

يحتفل عبدالله السعيد، لاعب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز، اليوم، بعيد ميلاده الـ34 .

وبدأ عبدالله السعيد مسيرته الكروية بالنادي الإسماعيلي وقضى معه 6 سنوات ولم يحقق معه بطولات ثم انتقل إلى النادي الأهلي وهو يبلغ 26 عامًا، وظل يدافع عن ألوان القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات، ثم رحلة قصيرة إلى فريق كوبس الفينلندي على سبيل الإعارة، ثم رحل إلى الأهلي السعودي في صيف 2018

لمدة 6 شهور قبل أن يفسخ عقده، انتقل إلى بيراميدز وهو يبلغ 33 عامًا ومازال مستمر معه.

وحقق عبدالله السعيد العديد من البطولات برفقة النادي الأهلي، ونجح في تطوير مستواه وتثبيت مكانه في وسط الملعب حتى اختير كأفضل لاعب في موسم 2016–2017.

وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للأهلي منذ انضمامه في صيف 2011، وشارك

مع الشياطين الحمر في الفوز ببطولة الدوري الممتاز ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري أربع مرات، وكأس مصر مرة واحدة، والكونفدرالية مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكان السعيد من ضمن الأسماء التي شاركت في كأس العالم 2018 بروسيا.

انضم عبدالله السعيد إلى منتخب مصر الأول منذ عام 2011، وكان عنصرًا مميزًا فيه ولكن حصد الألقاب لم يحالف المنتخب الوطني منذ التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010.

عبدالله السعيد مع الإسماعيلي..

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عبدالله السعيد مع الأهلي...

عبدالله السعيد مع بيراميدز..

عبدالله السعيد مع المنتخب..