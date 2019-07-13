شاهد.. لحظات لا تُنسى في مشوار عبدالله السعيد

يحتفل عبدالله السعيد، لاعب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز، اليوم، بعيد ميلاده الـ34 .
وبدأ عبدالله السعيد مسيرته الكروية بالنادي الإسماعيلي وقضى معه 6 سنوات ولم يحقق معه بطولات ثم انتقل إلى النادي الأهلي وهو يبلغ 26 عامًا، وظل يدافع عن ألوان القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات، ثم رحلة قصيرة إلى فريق كوبس الفينلندي على سبيل الإعارة، ثم رحل إلى الأهلي السعودي في صيف 2018لمدة 6 شهور قبل أن يفسخ عقده، انتقل إلى بيراميدز وهو يبلغ 33 عامًا ومازال مستمر معه.
وحقق عبدالله السعيد العديد من البطولات برفقة النادي الأهلي، ونجح في تطوير مستواه وتثبيت مكانه في وسط الملعب حتى اختير كأفضل لاعب في موسم 2016–2017.
وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للأهلي منذ انضمامه في صيف 2011، وشارك
انضم عبدالله السعيد إلى منتخب مصر الأول منذ عام 2011، وكان عنصرًا مميزًا فيه ولكن حصد الألقاب لم يحالف المنتخب الوطني منذ التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010.
عبدالله السعيد مع الإسماعيلي..
عبدالله السعيد مع الأهلي...
عبدالله السعيد مع بيراميدز..
عبدالله السعيد مع المنتخب..
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