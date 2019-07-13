أشرف صبحي يضع حجر الأساس لمركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر

قام صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وشريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر.

أكد صبحي علي أن المشروع يهدف إلي خدمة قطاع عريض

من ساكني مدينة السادس من أكتوبر طبقًا لرؤية وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بالمصريين والعمل علي تقديم أفضل خدمات لهم، حيث يتضمن الفرع الجديد العديد من الخدمات منها ٤ قاعاتللاسكواش، ملعب قانوني ومدرجاته، ٢ ملعب خماسي، حمام سباحة أوليمبي، بالإضافة إلي منطقة أطفال وقاعة احتفالات تسع ٥٠٠ شخص.

مضيفًا أن الوزارة تتعاون مع الجهة المنفذة للمشروع وهي الهيئة العربية للتصنيع للانتهاء من المشروع في مدة تقارب ثمانية أشهر، مشددًّا علي إقامة مركز للعضوية والترويج لها وإنشاء اللائحة الخاصة به.