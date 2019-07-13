سلمى أيمن وأحمد الجندي يحتلان المركز الرابع في زوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

نجح زوجي الأبطال الأوليمبيان "سلمى أيمن وأحمد الجندى" لاعبا منتخب مصر للخماسي الحديث في احتلال المركز الرابع فى مسابقة الزوجى المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث. جاء ذلك بعد نهاية منافسات السباحة برصيد ٣١٠ نقاط فى بطولة العالم للشباب للخماسى الحديث المقامة حاليًا في بولندا بمدينة جونكوف خلال الفترة من 5 حتى 14 يوليو الجارى. يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة في البطولة تتكون من اللاعبين ‏‏"أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر ، مهند طارق ، على ‏الدين جونكوف خلال الفترة من 5 حتى 14 يوليو الجارى. يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة في البطولة تتكون من اللاعبين ‏‏"أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر ، مهند طارق ، على ‏الدينسويلم ، واللاعبات هايدى عادل ، سلمى أيمن ، مريم عامر ، أميرة ‏قنديل ، نورين بولس. ويرافقهم رؤوف حسام المدير الفنى للناشئات ، ‏عمرو سيد مدير فنى الناشئين ، محمد غيث مدرباً للسلاح ، خالد السنباطى ‏مدرباً للفروسية ، محمد نجاح للياقة البدنية ، هند عيسى أخصائى تأهيل نفسى ‏وحركى ، عصام زايد مدرباً للرماية .‏

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