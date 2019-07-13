سلمى أيمن وأحمد الجندي يحتلان المركز الرابع في زوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث

نجح زوجي الأبطال الأوليمبيان "سلمى أيمن وأحمد الجندى" لاعبا منتخب مصر للخماسي الحديث في احتلال المركز الرابع فى مسابقة الزوجى المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث.
جاء ذلك بعد نهاية منافسات السباحة برصيد ٣١٠ نقاط فى بطولة العالم للشباب للخماسى الحديث المقامة حاليًا في بولندا بمدينةجونكوف خلال الفترة من 5 حتى 14 يوليو الجارى. يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة في البطولة تتكون من اللاعبين "أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر ، مهند طارق ، على الدين
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