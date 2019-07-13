الإسماعيلي يكذب محمد عواد بشأن عرض الثلاثة ملايين دولار

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي، أن تصريحات لاعبه محمد عواد حارس مرمى الفريق غير صحيحة وغير منطقية بالمرة.
وقال إن الإسماعيلي لم يتلقَ عرضا بثلاثة مليون دولار كما أشاع عواد ولم يصلنا عرضًا رسميًا للتعاقد مع الحارس للاحتراف الخارجى، مشيرا إلي أن حديث عواد جاء لتضليلالجماهير الواعية أفعال الحارس للهروب من القلعة الصفراء خاصة بعد إصابة جنش حارس مرمى الزمالك.
وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى أن ما لا يعرف الجميع أن عواد دائب علي افتعال المشاكل والأزمات طوال العشرة أيام التي شارك فيها
واختتم المنياوي حديثه بأنه مستمر في توقيع العقوبات المادية طبقا للائحة المالية للفريق علي عواد لانقطاعه عن المران وتصعيدها لمجلس الإدارة لاتخاذ قراره النهائي في أزمة الحارس.
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