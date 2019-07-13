يواجه المنتخب الوطني لناشئي السلة مساءً، اليوم السبت، نظيره الغيني، في نصف نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر.
وتنطلق مباراة مصر وغينيا في تمام الساعة الثامنة وربع مساءً بتوقيت القاهرة.
ويقود المنتخب فنيًّا رفيق يوسف.
ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، ووصل المنتخب الوطني إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولي، بالتغلب على نيجيريا والجزائر وأنجولا، والتغلب على رواندا في
وتضم قائمة المنتخب كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبدالمطلب و كريم وليد و على أحمد و عبدالله ناصر ومحمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. منتخب مصر لناشئي السلة يواجه غينيا بنصف نهائي البطولة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.