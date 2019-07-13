الليلة.. منتخب مصر لناشئي السلة يواجه غينيا بنصف نهائي البطولة الأفريقية

يواجه المنتخب الوطني لناشئي السلة مساءً، اليوم السبت، نظيره الغيني، في نصف نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر.

وتنطلق مباراة مصر وغينيا في تمام الساعة الثامنة وربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقود المنتخب فنيًّا رفيق يوسف.

ويرأس بعثة المنتخب خالد القوصي، ووصل المنتخب الوطني إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولي، بالتغلب على نيجيريا والجزائر وأنجولا، والتغلب على رواندا في

دور الثمانية.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبدالمطلب و كريم وليد و على أحمد و عبدالله ناصر ومحمد على.