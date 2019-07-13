رياضة | أشرف صبحي يقوم بجولة تفقدية في المدينة الرياضية بـ٦ أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يقوم بجولة تفقدية في المدينة الرياضية بـ٦ أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بجولة تفقدية في المدينة الرياضية بـ٦ أكتوبر للوقوف علي آخر المستجدات التى تمت في الانشاءات وأعمال التطوير فيها.

تفقد صبحي المبني الاجتماعي، مجمع الاسكواش الذي يحتوي علي ٥ ملاعب للاسكواش، حمام السباحة، ملاعب متعددة الاغراض بالاضافة الي الملاعب الخماسية ومنطقة المحلات الخارجية والبنوك.

أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل علي تطوير البنية التحتية للمنشآت التابعة لها من اجل خدمة ابناء المجتمع خاصة قاطني منطقة الشيخ زايد واكتوبر، مضيفا أن العمل في تطوير المدينة الرياضية بدأ منذ شهر سبتمبر ٢٠١٧ وجاري العمل حتي الآن للانتهاء منها في اسرع وقت خلال الفترة المقبلة.

ووجه صبحي الجهة المنفذة للمشروع بالعمل علي تجميل محيط السور الخارجي للمدينة حفاظا علي المظهر الحضاري للمدينة، والتنسيق مع رئيس جهاز المدينة لتطوير الشوارع المحيطة بها.