رياضة | صبحي يضع حجر الأساس لمركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي يضع حجر الأساس لمركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاستاذ شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من اكتوبر.

وأكد صبحي علي ان المشروع يهدف إلى خدمة قطاع عريض من ساكني مدينة السادس من أكتوبر طبقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بالمصريين والعمل علي تقديم أفضل خدمات لهم، حيث يتضمن الفرع الجديد العديد من الخدمات منها ٤ قاعات للاسكواش، ملعب قانوني ومدرجاته، ٢ ملعب خماسي، حمام سباحة أوليمبي، بالإضافة الي منطقة اطفال وقاعة احتفالات تسع ٥٠٠ شخص.

وأضاف صبحي أن الوزارة تتعاون مع الجهة المنفذة للمشروع وهي الهيئة العربية للتصنيع للانتهاء من المشروع في مدة تقارب ثمانية اشهر، مشددا علي إقامة مركز للعضوية والترويج لها وانشاء اللائحة الخاصة به.