رياضة | غدا.. الأهلي يواجه أوكام الإسباني وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الأهلي يواجه أوكام الإسباني وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية بعد غدٍ الاثنين أمام فريق «أوكام الإسباني» في ثالث اللقاءات التي يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجي في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وتقام المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وهو نفس توقيت إسبانيا، على ملعب بيناتار الذي يبعد مسافة نصف ساعة من مقر إقامة الفريق.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراته الودية الأولي على سوكر سمارت الإسباني بتسعة أهداف دون مقابل، ثم تعادل في الودية الثانية مع فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي بهدف لكل فريق.