رياضة | أزمة جديدة تضرب كوتينيو في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تضرب كوتينيو في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال مستقبل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب نادي برشلونة، غامضا خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تعاقد ناديه مع جريزمان ومحاولات إعادة نيمار مرة أخرى.

على الرغم من تأكيدات وكيل أعمال كوتينيو بأن المدير الرياضي لنادي برشلونة أكد له أن اللاعب مهم بالنسبة للنادي، ولا يرغب في بيعه خلال الانتقالات الحالية إلا أن خيار بيعه مازال مطروح وبقوة.

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هناك العديد من الخيارات المتاحة لكوتينيو في الانتقالات الحالية، على رأسها دخوله كجزء من صفقة إعادة نيمار وانتقاله إلى باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، وهو ما يحاول برشلونة فعله في الفترة الحالية. الخيار الثاني وهو ما يعجب كوتينيو كثيرا، هو عودته مرة أخرى إلى فريقه السابق ليفربول، بعد أن قضى ثلاث سنوات من التألق مع الريدز يطمح إلى إعادة ذلك مرة أخرى، خاصة مع ترحيب كلوب بعودة اللاعب.

الخيار الأخير، والذي رفضه كوتينيو نهائيا هو انتقال إلى مانشستر يونايتد، إذ يعد اليونايتد بالنسبة لكوتينيو منافسة لا يقبل اللعب له حيث يعتبر نفسه منتمي إلى ليفربول.