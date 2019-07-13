رياضة | مهدي عبيد: سنقاتل للفوز على نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهدي عبيد: سنقاتل للفوز على نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مهدي عبيد لاعب وسط منتخب الجزائر ثقته في فريقه وقدرته على تخطي نيجيريا غدا باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال عبيد في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "نيجيريا فريق جيد ويمتلك لاعبون رائعون ونعلم جيدا ما علينا فعله وسنقدم كل ما علينا لاقصئهم غدا."

وتابع: "ولدت في فرنسا ولكني جزائري ١٠٠٪؜ وسنقاتل انا وزملائي لاسعاد جماهيرنا والشعب الجزائري بأكمله."

وأتم: "تحضرنا جيدا لمباراة الغد ونسعى لتقديم مباراة تليق بنا بعدما ابدى الجميع ثقته في الجزائر وتصنيفه كمرشح للتتويج باللقب."