رياضة | مدرب السنغال: حققنا إنجازاً غائباً من 13 عام.. واقتربنا من حصد اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب السنغال: حققنا إنجازاً غائباً من 13 عام.. واقتربنا من حصد اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليو سيسية المدير الفني لمنتخب السنغال أنه أصبح قريب جدا من الفوز بالبطولة مشيرا إلي أن لديه امل كبير في تحقيق اللقب خاصة وأن منتخب السنغال لم يصل إلي الدور نصف النهائي منذ ١٣ عام وأن ما يسعي إليه حاليا هو التفكير في الخطوة القادمة وهو الفوز علي تونس غدا.

وكشف سيسية أنه لعب في البطولة مع منتخبات قوية ولكن منتخب تونس ذو طابع مختلف عن الجميع وأنه يقدر هذا وسيتعامل فنيا بشكل جيد مع هذا الأمر.

وواصل سيسية أن تونس يمتلك لاعبين علي مستوي عالي وخط وسط مميز جدا.

وشدد سيسية أنه اذا كان جريس يعرف السنغال فهو أيضا يعرف لاعبي تونس جيدا وأن المنتخب التونسي أدائه تطور بشكل كبير وأن الأزمة التي يواجهها هو أن تونس تلعب بطرق لعب معقدة ومبتكرة وهذا ما يميزهم