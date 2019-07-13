رياضة | الرباعي الدولي ينضم لمعسكر الأهلي بإسبانيا.. اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرباعي الدولي ينضم لمعسكر الأهلي بإسبانيا.. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الرباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، سينضمون اليوم السبت لمعسكر الفريق المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وأوضح أن اللاعبين سيغادرون القاهرة ظهر اليوم في رحلة طيران متجهة الى مدينة برشلونة ، ثم يستقلون طائرة ثانية إلى مطار اليكانتي ومن المقرر وصولهم لمقر إقامة الفريق في السابعة مساء.

وكان الجهاز الفني قد منح الرباعي الدولي راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليا.