رياضة | السولية يحذر الجميع: الأهلي جاهز لحسم اللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السولية يحذر الجميع: الأهلي جاهز لحسم اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق يسير بخطوات ثابتة لتحقيق هدفه الأساسي بالفوز ببطولة الدوري، وهناك حالة من التركيز الشديد يعيشها الجميع في معسكر الإعداد بإسبانيا ،وهي أحد أهم العوامل التي تقربنا من الفوز باللقب.

وأوضح أن الأهلي يخوض فترة إعداد خارجية لأول مرة، في مثل هذه الظروف الاستثنائية نظرا لعدم انتهاء الموسم الحالي واستكماله بعد فترة توقف طويلة بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية، الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد البدني والتركيز النفسي، وهو ما يعمل عليه الجهاز الفني بشكل مميز خلال المعسكر، في ظل الجلسات التي يعقدها مارتن لاسارتي المدير الفني مع اللاعبين للتأكيد على أن بطولة الدوري تحتاج إلى 180 دقيقة من التركيز والأداء بإخلاص في الملعب لحسم اللقب، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق يشعرون بما تشعر به الجماهير من ضرورة الفوز بالدوري.

موسم استثنائي وأكد السولية أن بطولة الدوري هذا الموسم مختلفة عن كل البطولات السابقة، في ظل تشكيك البعض في قدرة الفريق على تحقيق هذا اللقب بعد تأخره في ترتيب جدول المسابقة خلال الأسابيع الأولى، مشددا على أنه لم يكن لديه شك ولو للحظة واحدة في القدرة على الرد على هذه التشكيك بشكل عملي من خلال العودة إلى اعتلاء الصدارة والاقتراب بشكل كبير من حسم الدرع، وهو ما يعكس الروح القتالية للفريق، وسنحارب من أجل حسم اللقب لصالحنا.

وعن أسباب تراجع أداء الفريق في بعض المباريات، قال لاعب خط وسط الأهلي أن اللاعبين تعرضوا لحالة من الإجهاد الشديد؛ نتيجة خوض مباراة كل 3 أيام ، فضلا عن الإصابات والغيابات التي عانى منها الأهلي في أوقات عديدة، وهو ما أثر على النتائج بشكل عام ، لكن ثقة اللاعبين في أنفسهم والمستمدة من عظمة جماهير النادي جعلت الجميع يتعامل مع الأمور باحترافية شديدة وعدم التركيز مع النقد غير بناء والشائعات، حتى نجح الأهلي في استعادة قمة الدوري التي يسعى للاستمرار عليها حتى نهاية هذا الموسم الاستثنائي.

البطولة الأغلى

وأوضح السولية أن مباراتي المقاولون العرب والزمالك، بمثابة نهائي لبطولة الدوري، ويتوقف عليهما تعب ومجهود موسم كامل، ربما يكون الأطول في تاريخ المسابقة، مؤكدا أن كل مواجهة منهما تحظى بالاهتمام والإعداد المناسب وفقا للظروف والحسابات الفنية الخاصة بها، والفترة الحالية تعتمد بشكل كبير على الشخصية التي يتحلى بها اللاعبون، من حيث الهدوء والتركيز والاستعداد المناسب لحسم اللقب ليكون أفضل تعويض للجماهير عن أية إخفاق خاصة ببطولة إفريقيا.

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وأضاف أن اليأس غير موجود في قاموس الأهلي، وأي خسارة أو تعادل كانت تترك حالة من الحزن والإحباط الشديد لفترة مؤقتة، خاصة أنه لا يوجد لاعب مقصر بالفريق وإنما هناك عوامل عديدة أخرى تلعب دورا في النتائج، ولكن في النهاية تربع الأهلي على الصدارة .

وأشار إلى أن الأهلي لا يعاني من أية ضغوط، بعد تربعه على القمة في المراحل الحاسمة من المسابقة، مؤكدا أن بطولة الدوري لها حسابات مختلفة، بعدما صاحبتها ظروف غير طبيعية وحملات كثيرة تعرض لها الفريق، بالإضافة إلى الضغوط التي مارسها المنافسون بكل الطرق، في ظل التنافس القوي، وهو ما يجعل الدوري هذا العام هو البطولة الأغلى .

منافسة لمصلحة الفريق

وتحدث السولية عن المنافسة بين لاعبي الأهلي، مؤكدا أن جميع خطوط الفريق تضم أفضل العناصر، وكل لاعب منهم قادر على تقديم مستويات مميزة للغاية، كما أن المنافسة الشريفة بينهم تسهم في ارتفاع مستوى الجميع، خاصة أن تمثيل النادي الأهلي والمشاركة في المباريات يعتبر أكبر حافز أمام الجميع، وهو ما أدى إلى توافر البدائل أمام الجهاز الفني وكل ذلك يصب في مصلحة الفريق.

و أشار إلى أن المستوى الذي وصل إليه في الفترة الماضية كان بسبب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والعمل المستمر من أجل الفريق ، مشيرا إلى أن ظهوره بشكل لافت للنظر في أداء الشق الهجومي كان بفضل توجيهات الجهاز الفني الذي كلفه بواجبات هجومية عديدة، وهو ما يرتاح له ويظهر قدراته على الاختراق والتصويب، مشددا على أن مازال لديه الكثير ليقدمه من أجل النادي والجماهير.

منتخب مصر

وألمح لاعب الوسط إلى أنه توج مع الأهلي بعدد من الألقاب ، لكنه يمتلك دائما دوافع تتجدد كل يوم، مؤكدا أن درع الدوري هذا الموسم يعد بمثابة الطموح الأكبر في الوقت الراهن ومن بعده بطولة إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية، وبشكل عام الطموح في الأهلي لا يتوقف عند بطولة أو رقم معين.

وعن عدم تواجده مع المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، قال إن خبراء اللعبة أشادوا به ورشحوه للتواجد، وهو كلاعب يجتهد ويقاتل ويضع نصب عينه الانضمام لمنتخب مصر الذي يعتبر ارتداء قميصه شرف لا يضاهى ،مشيرا إلى أنه كان يأمل في المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن قدم أقصى ما لديه، لكنه سيستمر في الاجتهاد من أجل تحقيق أحلامه خلال الفترة القادمة.