رياضة | جريس: أعرف قدرات لاعبي السنغال وهدفنا إسعاد الشعب التونسي

أكد آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة مباراة السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح جيريس أنه سيسعي بكل الطرق للفوز بهذه المباراة، وإسعاد الشعب التونسي، ومحو الانتقادات التي واجهت فريقه في بداية مشواره.

وتابع جيريس، أنه يعلم كل شيء عن لاعبي السنغال بحكم أنه درب قبل ذلك منتخب السنغال ولكن هذا لا يعد في الاعتبار لان الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم مشيرا إلي أنه يواجه فريق قوي ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

Advertisements

وشدد جريس علي أنه لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية وما يشغله لقاء الغد امام السنغال والفوز فيه.