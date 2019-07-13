رياضة | جريس: أعرف قدرات لاعبي السنغال وهدفنا إسعاد الشعب التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريس: أعرف قدرات لاعبي السنغال وهدفنا إسعاد الشعب التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة مباراة السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وأوضح جيريس أنه سيسعي بكل الطرق للفوز بهذه المباراة، وإسعاد الشعب التونسي، ومحو الانتقادات التي واجهت فريقه في بداية مشواره.
وتابع جيريس، أنه يعلم كل شيء عن لاعبي السنغال بحكم أنه درب قبل ذلك منتخب السنغال ولكن هذا لا يعد في الاعتبار لان الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم مشيرا إلي أنه يواجه فريق قوي ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.
وشدد جريس علي أنه لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية وما يشغله لقاء الغد امام السنغال والفوز فيه.
وأشار جريس إلى أن لاعبي المنتخبات الأفارقة مميزين جدا في الفنيات أما لاعبي منتخبات شمال إفريقيا فلا يعتمدو على الفردية في الأداء مثلما قد يعتمد السنغال علي وجود ماني مع الفريق.
وشدد المدير الفني لمنتخب تونس أن فريق السنغال فريق قوي ويقدر خطورته جيدا ويسعي للتعامل معها بشكل تكتيكي مميز.
وأكد جريس أن وصوله مع منتخبات دربها قبل ذلك إلي نصف النهائي منحه الكثير من الخبرة في التعامل.